Союз автосервисов РФ не фиксирует всплеска поломок из-за некачественного топлива

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Массовых обращений в автосервисы, связанных с выходом из строя автомобилей из-за некачественного топлива, в России пока не зафиксировано. Об этом заявил глава Союза автосервисов России Юрий Валько в интервью изданию «Абзац».

По словам эксперта, водители обращаются в мастерские с типичными для автомобилей неисправностями. Валько отметил, что массовый потребитель стал экономить, и автовладельцы выбирают только критически необходимые работы по ремонту. Специалист также указал на рост популярности топливных присадок для улучшения качества горючего, но рекомендовал перед их использованием консультироваться с мастерами во избежание негативных последствий.

Напомним, ранее правительство России продлило разрешение на использование бензина стандарта «Евро-3» до конца 2026 года, что допускает повышенное содержание серы в топливе.