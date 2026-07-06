Сапборды в РФ приравняют к маломерным судам

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Депутат Мосгордумы и руководитель столичного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Максим Джетыгенов в беседе с NEWS.ru заявил о необходимости законодательного регулирования использования сапбордов. По его словам, из-за отсутствия правового статуса пользователи часто пренебрегают правилами безопасности, что приводит к трагическим случаям.

Сейчас сапборды классифицируются как спортивный инвентарь, что затрудняет надзор за их использованием. Специалисты ГИМС МЧС России предлагают официально закрепить статус этого плавсредства и определить орган, контролирующий его эксплуатацию. Главными требованиями безопасности эксперты называют обязательное ношение спасательных жилетов, строгий запрет на выход на воду в нетрезвом виде и ограничение количества людей на борту. Также обсуждается запрет на посещение зон судового хода и лимит удаления от берега.

Инициатива по введению обязательных норм обсуждается на фоне роста числа несчастных случаев на водоемах с участием сапсерферов. Предполагается, что правовое регулирование поможет упорядочить использование этого вида транспорта и снизить риски для отдыхающих