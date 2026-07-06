Более 500 дронов ВСУ запущены из Черниговской и Сумской областей

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Свыше 500 беспилотных летательных аппаратов, атаковавших российские регионы в ночь на 6 июля, были запущены украинскими военными преимущественно с территорий Черниговской и Сумской областей. Такое мнение выразил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, часть дронов направлялась в сторону Москвы, но была нейтрализована средствами противовоздушной обороны на подлёте к городу. Дандыкин предположил, что украинские силы производят часть БПЛА за границей, а остальное — в западных регионах страны, используя приграничные области для запусков с целью увеличения полезной нагрузки. Эксперт отметил, что атаки направлены на гражданские объекты, транспорт и жилые дома. Ранее Минобороны России сообщило, что в ночь на 6 июля ПВО перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотников самолётного типа над более чем 20 регионами страны и акваторией Азовского моря.

Военный аналитик также добавил, что при атаках по другим направлениям дроны могут запускаться из Николаевской, частично контролируемых Запорожской и Херсонской областей.