Полиция проверила законность езды подростков на квадроциклах в Краснодаре

Подростки на квадроциклах действовали в рамках закона Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники полиции в ходе мониторинга сети Интернет обнаружили видеоролик, на котором запечатлен инспектор мотовзвода ОБ ДПС УМВД по Краснодару, останавливающий группу подростков на квадроциклах. Автор публикации утверждает, что сотрудник не предпринял должных мер при проверке.

В ходе разбирательства выяснилось, что все водители старше 16 лет и имеют удостоверения тракториста-машиниста, дающие право на законное управление данной техникой.

Кроме того, все квадроциклы официально зарегистрированы в Госавтоинспекции. Юные водители предоставили все необходимые документы по первому требованию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.