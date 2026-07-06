Семь с половиной лет получила женщина за шантаж застройщика в Сочи

Суд в Сочи вынес приговор за вымогательство недвижимости Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи вынесен приговор 44-летней местной жительнице, вымогавшей квартиру у застройщика. Женщина признана виновной по статье «вымогательство имущества в особо крупном размере».

Как установил суд, обвиняемая опубликовала в интернете видеоролик, содержащий порочащие честь и достоинство сведения о крупном городском застройщике. Впоследствии она потребовала передать ей в собственность квартиру стоимостью более 147 миллионов рублей, угрожая, что запись будет удалена только после выполнения ее условий.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил осужденной наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев. Однако, в связи с наличием у женщины малолетнего ребенка, судом была применена отсрочка исполнения приговора. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.