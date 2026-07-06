Экономист Бархота: домашние обеды вместо кафе сэкономят до 70 тыс. рублей в год

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Отказ от бизнес-ланчей в общепите в пользу домашней еды в контейнерах позволяет сократить траты на питание на 50–70%. Это помогает сберечь для семейного бюджета до 70 тысяч рублей в год, рассказал финансовый аналитик Андрей Бархота в интервью изданию «Абзац».

Экономист отметил, что самостоятельное приготовление пищи не только выгоднее, но и полезнее, так как позволяет контролировать качество продуктов и калорийность блюд. По его расчетам, если средняя стоимость обеда в кафе составляет около 500 рублей, то домашний аналог по себестоимости обходится в 250 рублей. Сбереженные за день 250 рублей за год превращаются в существенную сумму. Бархота подчеркнул, что этот финансовый резерв сопоставим со среднемесячной зарплатой во многих регионах России.

Высвободившиеся в результате такой бытовой экономии деньги граждане могут направить на досрочную выплату кредитов, покупку товаров длительного пользования или другие семейные нужды.