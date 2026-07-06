В производство упаковки на Кубани инвестируют 900 млн рублей

На полях выставки «Иннопром-2026» в Екатеринбурге вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель и главы муниципалитетов подписали соглашения с инвесторами о развитии региональной упаковочной отрасли. Проекты общей стоимостью около 900 млн рублей стали одними из первых в рамках деловой программы форума. Александр Руппель подчеркнул стратегическую значимость этого сектора для края.

«Сегодня кубанские промышленники обеспечивают упаковкой 60% пищевых и перерабатывающих производств региона; в крае работают около 50 профильных предприятий. За десятилетие объем выпуска упаковки вырос более чем вдвое. Учитывая растущие потребности АПК и ресторанного бизнеса, нам критически важно поддерживать масштабирование локальных производителей», — отметил вице-губернатор.

Согласно одному из соглашений, компания инвестирует 500 млн рублей в модернизацию производства гофроупаковки на базе индустриального парка «Тимашевск». К 2031 году предприятие планирует выйти на мощность 110 млн кв. м продукции в год, одновременно расширяя ассортимент и повышая качество изделий.

Другой проект реализуют в Динском районе. Объем инвестиций составит 385 млн рублей. Модернизация позволит увеличить текущие мощности (более 2,4 тыс. тонн продукции в год) на 30%, расширить товарную линейку и создать 25 новых рабочих мест. Министр промышленной политики Дмитрий Хмелько добавил, что сегмент производства бумаги и бумажных изделий в крае демонстрирует устойчивую положительную динамику.