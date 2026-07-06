Эксперт посоветовал детям игнорировать звонки с неизвестных номеров

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Детям следует игнорировать телефонные звонки с неизвестных номеров, чтобы избежать мошенничества. Такую рекомендацию дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко в беседе с NEWS.ru, отметив, что мошенники чаще всего используют страх наказания как основной инструмент манипуляции с несовершеннолетними.

Специалист подчеркнул важность информирования детей об известных мошеннических схемах: просьбах сообщить код из СМС, перевести деньги, или угрозах близким. При обнаружении таких звонков ребёнок должен немедленно прервать разговор и сообщить родителям. Щербаченко также посоветовал установить в семье «секретное слово» или фразу для подтверждения личности при звонках родственников с чужих номеров. Для цифровой безопасности эксперт рекомендовал использовать двухфакторную аутентификацию для всех важных приложений и установить антивирусное ПО на устройствах.

Родителям также следует проверить настройки безопасности на устройствах детей и ограничить возможность добавления их в незнакомые группы в мессенджерах.