Цены на новые автомобили в Краснодарском крае снизились на 8,3%

Аналитики зафиксировали падение стоимости машин в регионе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Средняя стоимость нового автомобиля в Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2026 года снизилась на 8,3% по сравнению с январем и составила 2,43 млн рублей. Об этом сообщили аналитики «Авто.ру Бизнес».

Наиболее заметное снижение цен зафиксировано на модели Zeekr 9X (–6,6%, до 12,21 млн руб.), Geely Atlas (–5,6%, до 3,68 млн руб.), Lada Iskra (–3,6%, до 1,54 млн руб.), Solaris KRS (–3,5%, до 2,48 млн руб.) и Exeed VX (–3,3%, до 5,53 млн руб.).

По данным экспертов, в июне предложение китайских автомобилей впервые с начала года продемонстрировало рост, увеличившись на 11% относительно мая. При этом объем предложений от локальных производителей за полгода вырос на 17%, а средняя стоимость автомобилей Lada осталась стабильной — на уровне около 1,4 млн рублей.