Врачи Кубани установили рекорд по числу наград «Призвание»

Краснодарская больница — лидер российского здравоохранения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Краевая клиническая больница имени профессора С. В. Очаповского вновь подтвердила свой статус лидера отрасли. В этом году лауреатом престижной федеральной награды стала заведующая отделением неврологии для пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения Людмила Тимченко. Она была отмечена в составе междисциплинарной группы врачей из разных регионов страны.

Как отметил министр здравоохранения Краснодарского края Владимир Крушельницкий, подобного результата не добилось ни одно медучреждение страны. По его словам, семь побед в различных номинациях — уникальный случай в истории премии, который служит прямым доказательством высочайшего уровня кубанского здравоохранения.

Премия «Призвание» ежегодно вручается за выдающиеся достижения в медицине и по праву считается одной из самых статусных профессиональных наград для российских врачей.