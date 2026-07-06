Эксперт Свечников: правила ОСАГО исключат дешевые аналоги при расчете выплат

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Банк России утвердил новую методику расчета расходов на ремонт по ОСАГО, которая исключает использование бюджетных запчастей при определении суммы страховой выплаты. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил старший преподаватель РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимир Свечников.

Согласно указанию № 7352-У, из справочников средней стоимости исключат детали, цена которых более чем на 70% ниже оригинальных (ранее порог составлял 80%). Это позволит отсечь самые дешевые заменители, которые необоснованно занижали размер выплат. Также отменяется скидка в 35% на лакокрасочные и расходные материалы — теперь их будут учитывать по полной стоимости. Третье важное изменение касается одноразовых элементов (наклейки, уплотнители), которые теперь начнут оценивать по номинальной цене, а не в 2% от стоимости основной детали.

Новые правила вступят в силу для аварий, случившихся после 11 июля 2026 года. По оценке регулятора, средний размер выплаты по ОСАГО вырастет примерно на 10%.