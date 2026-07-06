Маркетплейсы в РФ с 1 октября начнут проверять товары, подлежащие маркировке

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С 1 октября текущего года маркетплейсы начнут проводить обязательную проверку товаров, подлежащих маркировке, подтверждению соответствия или государственной регистрации. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Новые правила, утверждённые постановлением правительства России, обязывают торговые площадки запрашивать у продавцов код товара (по ТН ВЭД ЕАЭС или ОКПД 2). Если код указывает на продукцию из подлежащих проверке категорий, маркетплейс проведёт сверку данных с государственными реестрами. На такую проверку отводится три рабочих дня. В случае отрицательного результата или выявления изъятия товара из оборота, размещение карточки будет запрещено. Для товаров, загруженных до 1 октября, установлен переходный период: их необходимо проверить до конца марта 2027 года.

С 1 марта 2027 года также заработает механизм подтверждения права на товарный знак через госреестр.