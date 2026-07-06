Глава таджикской диаспоры нарушил миграционные законы в Краснодаре

Бывший глава общественной организации выдворен из России на 50 лет Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывшего руководителя общественной организации в Краснодарском крае Руслана Нодиршоева выдворят из страны после аннулирования его российского паспорта, полученного незаконным путем. Мужчине также закрыт въезд в Россию сроком на полвека.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, ранее выяснилось, что Нодиршоев приобрел гражданство РФ с нарушением установленного порядка. После проверки документов его паспорт аннулировали, обязав покинуть пределы страны. Однако, по данным источника агентства, мужчина остался в России, продолжая использовать паспорт Таджикистана. Сотрудники полиции задержали его и составили административный протокол за незаконное пребывание, после чего инициировали процедуру выдворения.

Установлено, что Нодиршоев возглавлял краснодарскую общественную организацию «Содействие». При этом фактически организация занималась оказанием услуг по незаконной легализации иностранных граждан. Кроме того, мужчина позиционировал себя как руководитель местной таджикской диаспоры.