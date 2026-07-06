В Сочи обесточили самострой за долг в более миллиона рублей

Многоэтажку в Сочи отключили от электричества. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На улице Яна Фабрициуса, 66, в Сочи от электроснабжения отключили многоквартирный дом, возведенный без разрешительной документации. Из-за отсутствия правоустанавливающих документов на объект заключить прямые договоры с каждым жителем было невозможно.

«Официальный договор на поставку электроэнергии заключен между ПАО «ТНС энерго Кубань» и гражданкой Маликовой Е.С.», — сообщили в пресс-службе компании.

Проблемы с оплатой начались в декабре 2025 года: с того момента платежи вносились лишь частично. К 1 июля 2026 года общая задолженность достигла 1 259 053,58 рубля.

«Согласно законодательству, при наличии задолженности поставщик имеет право ограничить подачу ресурса. Исчерпав все досудебные способы урегулирования, компания была вынуждена принять это решение. Несмотря на усилия муниципалитета, низкая платежная дисциплина потребителей привела к закономерным последствиям», — пояснили в пресс-службе.

В компании подчеркнули, что администрация Сочи предпринимала попытки помочь жильцам: проводились переговоры, консультации и разъяснительные встречи. «ТНС энерго Кубань» также неоднократно направляла уведомления о необходимости погасить долг.