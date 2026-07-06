Новая школа «Поколение» и вузы Кубани подписали соглашения о сотрудничестве

Инновационный кластер для одарённых детей откроется в Краснодаре Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Краснодарского края заключены соглашения о сотрудничестве между новой школой «Поколение» и ведущими вузами региона. В мероприятии приняли участие вице-губернатор Кубани Елена Воробьева, директор школы Мария Фоменко, ректоры ведущих вузов: КубГУ Михаил Астапов, КубГАУ Александр Трубилин, КубГМУ Сергей Алексеенко, КубГТУ Игорь Лагерев, а также и.о. начальника Академии защиты информации имени генерала армии С.М. Штеменко Александр Стадник.

«Сегодня мы подписали соглашения, которые позволят выстроить системную работу и научно-педагогическое сопровождение со стороны крупнейших вузов Кубани. В школе «Поколение» будут созданы научные центры — от биоинженерии и генетики до информационных технологий и искусственного интеллекта. В них будут работать профильные эксперты и преподаватели», — отметила Елена Воробьева.

Инновационный образовательный кластер — школа для одаренных детей, построенная по поручению губернатора Вениамина Кондратьева, откроет свои двери в Краснодаре уже 1 сентября.

В новом кластере будут обучаться более 1000 учеников 5–8 и 10 классов, при этом для 600 детей организуют круглосуточное пребывание. Учебный процесс будет разделен на профили: технологический, естественно-научный, агротехнологический и гуманитарный. Как подчеркивал Вениамин Кондратьев, именно здесь сформируется кадровый резерв, способный обеспечить экономический и технологический прорыв региона.