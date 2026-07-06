Морская вода на пляжах Сочи соответствует санитарным нормам

Сочи принял более трёх миллионов туристов в 2026 году Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Сочи продолжается регулярный мониторинг экологического состояния прибрежной зоны. На текущий момент загрязнений береговой полосы и морской акватории не обнаружено.

Надзор за чистотой пляжей ведется совместными усилиями районных администраций, городского департамента курортов и туризма, а также арендаторов территорий. Контроль акватории осуществляют патрульные суда ГИМС МЧС России.

По данным пресс-службы администрации Сочи, Роспотребнадзор представил результаты анализов, проведенных с начала 2026 года. Специалисты исследовали 3335 проб воды, отобранных на городских пляжах. Проверка включала санитарно-химические, микробиологические, паразитологические и вирусологические показатели — все образцы полностью соответствуют действующим гигиеническим нормативам.

Напомним, что к летнему сезону в Сочи открылось около 180 пляжей, способных одновременно принять до 300 тысяч отдыхающих. Турпоток на курорт в 2026 году уже превысил отметку в три миллиона человек.