Глава Адыгеи объявил о переходе госслужб на дизель

Мурат Кумпилов призвал жителей Адыгеи экономить бензин Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жизненно важные службы Адыгеи переведены на дизельное топливо. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов. По словам главы республики, это позволит сохранить запасы бензина для населения.

«Мы решаем задачи по обеспечению стабильного функционирования критически важных служб. Перевод автопарка на дизель позволяет сэкономить запасы бензина для нужд населения», — рассказал он.

Кумпилов уточнил, что экстренные службы работают в штатном режиме. Автомобили скорой помощи, подразделения МЧС и правоохранительных органов полностью обеспечены дизельным топливом. Также топливом укомплектована техника регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Я поручил максимально сократить использование служебного транспорта в министерствах, ведомствах и администрациях муниципальных образований», — добавил глава республики.

Кумпилов также обратился к жителям Адыгеи с просьбой по возможности временно ограничить поездки на личных автомобилях и отдать предпочтение общественному транспорту, работа которого будет усилена.