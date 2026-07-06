Несовершеннолетняя на питбайке пыталась скрыться от полиции в Краснодаре

Несовершеннолетняя на питбайке скрывалась от полиции Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обычная вечерняя поездка по одной из центральных улиц краевой столицы обернулась для 15-летней девушки серьезными проблемами с законом и постановкой на профилактический учет.

Подросток управляла питбайком, не имея водительского удостоверения. Заметив экипаж Госавтоинспекции, она проигнорировала требование об остановке и попыталась уйти от преследования, маневрируя по тротуарам и внутридворовым проездам. Однако скрыться ей не удалось.

«В отношении матери нарушительницы составлен протокол по статье «передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления», – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

Что касается самой школьницы, то по ряду статей ей было отказано в возбуждении административных дел, включая «невыполнение требования об остановке», «управление без прав», а также нарушения ПДД: движение по тротуарам и проезд на запрещающий сигнал светофора.

Питбайк задержан и отправлен на специализированную штрафную стоянку. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Ведется решение вопроса о постановке девушки на профилактический учет, а также о привлечении родителей к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию.