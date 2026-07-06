В Крымском районе пройдут службы по погибшим во время наводнения 14 лет назад

Поминают жертв катастрофы в Крымске. Фото: пресс-службы администрации Крымского района

В Крымском районе вспоминают события 14-летней давности. В июле 2012 года город столкнулся с мощным наводнением. Вода затопила улицы и дома. В администрации Крымского района сообщили, что 7 июля в Свято-Михаило-Архангельском храме пройдет служба по погибшим во время ЧП.

Катастрофа произошла в ночь на 7 июля 2012 года. Интенсивные осадки спровоцировали стремительный подъем уровня воды в реке Адагум, протекающей через Крымск. Вода мгновенно затопила город и другие населенные пункты Кубани: Геленджик, Новороссийск, а также поселки Нижнебаканская и Новоукраинка. Свидетели описывали, как всего за несколько минут вода поднималась на несколько метров, сметая заборы, автомобили и разрушая дома.

По официальной статистике, жертвами стихии стали 172 человека. Наибольшее число погибших зарегистрировано в Крымске и его окрестностях — 153 человека. Смертельные случаи также зафиксированы в Геленджике и Новороссийске. Большая часть погибших — это пожилые люди и инвалиды, которые не смогли своевременно эвакуироваться.

Разрушительные последствия коснулись тысяч жителей. Около 1700 домов были полностью уничтожены, а более 6700 жилых построек потребовали капитального восстановления. Были серьезно повреждены системы жизнеобеспечения: электричество, газ, вода. Нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение.

Экономический ущерб, по предварительным расчетам, достиг не менее 20 миллиардов рублей.