Завершены работы по отсыпке песка на пляжах Анапы

В Анапе восстанавливают береговую линию перед сезоном Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Анапе завершена отсыпка песком предпоследнего участка береговой полосы, расположенного между санаториями «Рябинушка» и «Охта». Об этом 6 июля сообщила мэр курорта Светлана Маслова, подводя итоги оперативного совещания. Сейчас продолжается отсыпка полуметровым слоем песка последнего участка.

«Продолжаем отсыпку песком последнего участка береговой полосы, работы на предыдущем участке от «Рябинушки» до «Охты» завершены, — написала мэр Анапы в соцсетях. Она также добавила, что в настоящее время 75 пляжей курорта принимают отдыхающих, а еще 11 проходят экспертизу для получения разрешительных документов».

Ранее Светлана Маслова сообщала о планомерном ходе работ, включающих не только отсыпку, но и боронование, а также двукратное просеивание песка на уже восстановленных участках.