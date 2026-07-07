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НовостиОбщество7 июля 2026 4:07

В аэропорту Сочи ввели ограничения на полеты утром 7 июля

Аэропорт Сочи временно не принимает и не отправляет самолеты
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Аэропорт Сочи

Аэропорт Сочи

Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Утром 7 июля в воздушной гавани курорта ввели временные ограничения на полеты. Об этом около 6:00 сообщили в Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – рассказал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

В ведомстве ответили, что данные меры нужны для обеспечения безопасности полетов гражданских судов.

Ограничения на прием и выпуск самолетов также действовали в аэропорту Сочи ночью, в период с 00:19 до 00:34.

Кроме того, рейсы не принимает и не отправляет аэропорт Краснодара. Там временные ограничения ввели в 03:20 7 июля.