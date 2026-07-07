Врио главы Крымского района Казанжи ушел в отставку по собственному желанию

Фото: пресс-служба администрации Крымского района

В Крымском районе произошли кадровые изменения в руководстве муниципалитета. На прошедшей 6 июля сессии Совета района депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий временно исполняющего обязанности главы Станислава Казанжи. Как уточняет пресс-служба администрации муниципалитета, чиновник покинул свой пост по собственному желанию.

Напомним, что Станислав Казанжи возглавил район в октябре 2025 года после того, как губернатор Кубани Вениамин Кондратьев отстранил от должности бывшего главу района Сергея Леся. Отставка последнего была связана с громким антикоррупционным расследованием.

Следствие и суд установили, что Сергей Лесь в период с 2017 по 2025 годы активно использовал служебное положение для незаконного обогащения, оформляя активы на доверенных лиц и родственников. По данным надзорных органов, объем сомнительных сделок превысил 350 млн рублей, а доходы, не имеющие официального подтверждения, составили более 180 млн рублей. В итоге суд признал обвинения доказанными и постановил изъять в пользу государства дорогостоящую недвижимость, земельные участки, автомобили, а также денежные средства бывшего руководителя на сумму более 70 млн рублей.