Российские средства ПВО за ночь сбили 452 дрона над Кубанью и другими регионами

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В ночь на 7 июля российские средства противовоздушной обороны ликвидировали почти полтысячи дронов над территорией страны. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20:00 6 июля до 8:00 7 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата», – говорится в сообщении ведомства.

Беспилотники сбили над Краснодарским краем, Черным и Азовским морем, а также над соседями Кубани – Ростовской областью и Крымом. Кроме того, дрону уничтожили над Московским регионом и целым рядом областей России: Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской.

В Министерстве обороны России уточнили, что все БПЛА были самолетного типа.

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