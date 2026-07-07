Жительница Петербурга отправилась на велосипеде в Шанхай

Фото: t.me/aWanderersPath

33-летняя Мария Ос из Санкт-Петербурга совершает масштабное велопутешествие, целью которого является китайский Шанхай. Путешественница стартовала 1 июня и планирует преодолеть около 12 тысяч километров за четыре месяца, сообщает Онлайн47.

За первый месяц Мария преодолела порядка 3 тысяч километров, достигнув Тюмени. Ежедневно она проводит в седле до 14 часов, проезжая около 200 километров. Несмотря на то, что девушка не является профессиональной спортсменкой, она адаптировалась к режиму. Во время пути, недалеко от Чебоксар, она упала с велосипеда, получив сотрясение мозга и сломав руку, однако продолжила движение с лангетой, отказавшись от гипса. Поддержку в дороге оказывают подписчики её блога, предлагая ночлег и помощь с ремонтом транспорта.

Впереди у Марии Ос остаётся более 80 дней пути до Шанхая.