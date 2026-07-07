Психолог Абашин предупредил о вреде деструктивных фраз отца для брака дочери

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Деструктивные установки, транслируемые отцами или другими значимыми взрослыми в адрес детей, способны оказать негативное влияние на психическое развитие девочки и ее будущие семейные отношения. Об этом в беседе с изданием «Абзац» заявил психолог Анатолий Абашин.

Специалист пояснил, что модель семьи ребенок копирует с поведения родителей. Если отец позволяет себе высказывания о низкой значимости или непривлекательности дочери, девочка воспринимает это как норму поведения. По словам Абашина, в процессе формирования новых нейронных связей такая информация становится основой для поведенческих паттернов во взрослой жизни.

Психолог подчеркнул, что последствия таких установок могут потребовать профессиональной коррекции. Для исправления ситуации специалист советует начать формирование собственных осознанных представлений о жизненных целях.

Ранее эксперты в области психологии отмечали, что непроработанные детские травмы нередко становятся причиной профессиональных неудач и сложностей в коммуникации во взрослом возрасте.