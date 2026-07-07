Эксперт Плисов посоветовал автомобилистам заправляться на привычных сетевых АЗС

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Автомобилистам в текущих условиях следует избегать поиска новых, непроверенных автозаправочных станций и продолжать пользоваться привычными сетевыми точками. Об этом в эфире «Вечернего Абзаца» сообщил заместитель генерального директора «ЕвроАвто», член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.

По словам эксперта, сетевые операторы обязаны соблюдать государственные стандарты качества, что гарантирует чистоту горючего. Плисов также отметил, что бензина класса «Евро-3» водителям опасаться не стоит: большинство современных двигателей адаптировано к его использованию, и длительная эксплуатация техники на таком топливе не наносит вреда механизмам.

Ранее в профессиональном сообществе опровергли информацию о массовых поломках автомобилей из-за качества нефтепродуктов. Глава Союза автосервисов России Юрий Валько подтвердил, что всплеска обращений в мастерские по этой причине на данный момент не зафиксировано.