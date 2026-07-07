Аналитики назвали семь наиболее необычных услуг на российских онлайн-платформах

Аналитическая служба сервиса «Авито Услуги» представила подборку нестандартных предложений, которые пользователи сегодня могут заказать на онлайн-платформах. Список демонстрирует растущий запрос россиян на делегирование не только бытовых, но и специфических жизненных задач, пишет Онлайн47.
В перечень самых необычных сервисов вошли:
• «Оправдаю вас в любой ситуации»: услуга, при которой исполнитель оказывает психологическую поддержку клиенту после неудач, убеждая его в правоте.
• Подбор уникальных фактов: предоставление персонализированных мини-лекций на заданную тему.
• Замена в очереди: специалист ожидает получения документов или товаров вместо заказчика.
• Прием подарков: сервис для тех, кто хочет избавиться от ненужных вещей через их передачу другим людям.
• «Нытинг»: профессиональное выслушивание жалоб и проблем клиента без советов и критики.
• Телефонный посредник: выполнение звонков в организации и госучреждения для уточнения информации от имени заказчика.
• Дружеское общение («Я на связи»): переписка и обсуждение новостей для преодоления чувства одиночества.
По мнению экспертов, подобные предложения отражают современные запросы потребителей. Сегодня пользователи готовы платить не только за экономию времени, но и за психологическую поддержку или решение коммуникативных барьеров.