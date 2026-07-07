Полиция Анапы проверяет информацию о нападении мужчины на подростка

Полиция проводит проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сотрудники Отдела МВД России по городу Анапе начали доследственную проверку по факту инцидента, произошедшего в хуторе Красном. Поводом для оперативного реагирования стала публикация в социальных сетях, в которой утверждалось, что неизвестный мужчина нанес телесные повреждения подростку прямо на детской площадке.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю уточнили, что на момент выявления поста никаких заявлений или сообщений о данном происшествии в дежурную часть не поступало. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов приступили к установлению всех обстоятельств случившегося.

В ходе проверки полицейские планируют подтвердить или опровергнуть факт конфликта, а также установить личности всех участников инцидента.

«По результатам будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке», – говорится в сообщении ведомства.