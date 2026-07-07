Аэропорт Сочи планирует обслужить более 200 рейсов на вылет и прилет

Аэропорт Сочи Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Международный аэропорт Сочи работает в штатном режиме: сняты введенные ранее ограничения на полеты, обслуживание рейсов осуществляется согласно фактическому расписанию. На сегодня в суточном плане полетов заявлено 213 рейсов (108 на прилет и 105 на вылет). Ожидается, что за сутки аэропорт обслужит порядка 33,5 тысячи пассажиров, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Отмечается, что в терминалах аэропорта обстановка спокойная, скоплений пассажиров не наблюдается.

«Авиакомпании выстраивают свое расписание из-за вводимых ограничений воздушного пространства в последние сутки», – рассказали в пресс-службе аэропорта Сочи.

Также уточняется, что принимать решения о задержках, объединении или отмене рейсов уполномочены исключительно перевозчики.

Пассажирам, чьи рейсы были задержаны, аэропорт предоставляет всю необходимую помощь. Информация о праве на горячее питание, прохладительные напитки и размещение в гостинице размещена на специальных информационных экранах в зонах регистрации (сектора А2 и В2) и в зоне ожидания вылетов.

Рекомендации для пассажиров:

- Перед поездкой в аэропорт обязательно уточняйте актуальный статус рейса у своей авиакомпании.

- В терминале следите за объявлениями по громкой связи, информацией на электронных табло и экранах.

- Проверяйте статус рейса на официальных сайтах авиаперевозчиков или аэропорта Сочи.