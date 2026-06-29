На Кубани встретили патриотический марафон «Дорогами народных ополченцев»

Фото: duma.mos.ru

Масштабный патриотический проект «Города-герои – города Героев. Дорогами народных ополченцев», приуроченный к 85-летию начала формирования Народного ополчения Великой Отечественной войны, охватил Краснодарский край. Экипаж Южного маршрута марафона прибыл в город-герой Новороссийск, став одной из ключевых точек проекта.

27 июня делегация представила местной молодежи и активистам фильм Игоря Угольникова «По зову сердца», а юным зрителям вручили графические новеллы о Московском народном ополчении. На следующий день команда Южного маршрута возложила цветы к памятнику Защитникам Новороссийска и братской могиле. Главным событием стала церемония на мемориальном комплексе «Долина смерти», где проходили ожесточенные бои за город. Председатель городской Думы Новороссийска Андрей Антонов подчеркнул важность таких акций для воспитания молодежи в духе сплоченности и гордости за предков.

Инициатор проекта, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, отметил, что участники марафона — Герои России, ветераны СВО и молодежь — стремятся сохранить историческую правду и передать память о подвиге ополченцев, которые в 1941 году плечом к плечу с армией защищали Родину.