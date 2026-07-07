ВТБ: Краснодарский край возглавил рейтинг регионов по объёму гарантий для МСП

Фото: пресс-служба ВТБ

Как заявил член правления ВТБ Руслан Еременко в ходе международной промышленной выставки «Иннопром-2026», за пять месяцев этого года объём выданных банковских гарантий для малого и среднего бизнеса в Краснодарском крае достиг 13 млрд рублей — это наибольший показатель среди всех регионов. Далее следуют Татарстан (12 млрд), Самарская область (9 млрд), Красноярский край (9 млрд) и Челябинская область (8 млрд).

По словам Еременко, рост спроса на гарантии связан с увеличением закупок госкомпаний: в первом квартале 2026 года объём контрактов с участием МСП, по данным Минфина, вырос более чем в три раза.По данным пресс-службы, совокупный портфель действующих гарантий ВТБ в сегменте МСП на конец мая превысил 900 млрд рублей (+15% за год).

Аналитики фиксирует рост спроса на этот инструмент в целом по стране. Количество клиентов-юридических лиц, получивших гарантии, увеличилось на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число выданных электронных гарантий — на 76%. Доля электронных документов в общем объёме достигла 60% против 45% годом ранее, а в сегменте малого бизнеса — превысила 80%.