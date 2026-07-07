Юрист Русяев: один прогул может стать основанием для увольнения

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Даже однократное отсутствие на рабочем месте без уважительной причины является достаточным основанием для расторжения трудового договора. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил юрист Илья Русяев.

Он уточнил, что Трудовой кодекс РФ относит прогул к категории грубых нарушений трудовых обязанностей. Прогулом считается отсутствие сотрудника на рабочем месте в течение всего дня, смены или более четырех часов подряд. Русяев пояснил, что если работник отсутствовал ровно четыре часа, состав прогула не возникает, так как закон требует строго превышения этого временного порога. При подсчете времени отсутствия обеденный перерыв исключается.

Юрист также подчеркнул, что факт прогула не обязывает работодателя к немедленному увольнению. Руководство компании может ограничиться менее строгим дисциплинарным взысканием, таким как замечание или выговор. При оформлении увольнения работодатель обязан строго соблюдать процедуру, предусмотренную статьей 193 ТК РФ, включая составление акта об отсутствии, запрос письменного объяснения у работника в течение двух рабочих дней и издание приказа не позднее месяца с момента обнаружения проступка. Нарушение этих шагов, по словам Русяева, может дать уволенному сотруднику реальный шанс восстановиться на работе через суд.