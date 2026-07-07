Эксперт назвал неожиданным вылет Бразилии с ЧМ-2026 после дубля Холанда

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сборная Норвегии обыграла Бразилию в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2026 и вышла в следующую стадию турнира. Встреча завершилась со счётом 1:2. Главным героем игры стал форвард норвежцев Эрлинг Холанд, оформивший дубль.

Бывший тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий в беседе с NEWS.ru признался, что исход матча стал для него неожиданностью. Специалист отметил, что одна из главных тенденций нынешнего мундиаля — определяющая роль звездных футболистов. По его мнению, игра Холанда оказалась эффективнее действий бразильца Винисиуса. Нападающий Норвегии открыл счет на 79-й минуте, а на 89-й удвоил преимущество дальним ударом. Примечательно, что Холанд стал первым игроком за 56 лет, забившим семь мячей в четырех стартовых играх турнира — подобный результат в 1970 году демонстрировал легендарный немец Герд Мюллер.

Сборная Бразилии, считавшаяся одним из фаворитов, досрочно завершила выступление на турнире.