162 выпускника Краснодара стали стобалльниками по результатам ЕГЭ

Фото: пресс-службаа администрации Краснодара

В этом году количество стобалльников в краевой столице удвоилось по сравнению с 2025 годом. Высший балл на ЕГЭ получили 162 человека. Глава Краснодара Евгений Наумов и председатель городской Думы Вера Галушко поздравили выдающихся выпускников, набравших максимальные баллы на Едином государственном экзамене.

Особый повод для гордости — появление первой в истории города 300-балльницы. Выпускница гимназии №25 Ольга Слюсаренко получила максимальные баллы сразу по трем предметам: химии, биологии и русскому языку.

Кроме того, четверо краснодарских выпускников отличились, набрав по два высших результата. В их числе:

- Арман Ичмелян (гимназия №25) — 100 баллов по физике и информатике;

- Полина Кумпан (лицей №4) — 100 баллов по математике и информатике;

- Дарья Покровская (школа «Новатор») — 100 баллов по русскому языку и химии;

- Алена Щирикова (лицей №90) — 100 баллов по русскому языку и химии.

«Вы – наше будущее, вы – наша гордость. Уверен, какие бы вузы вы ни выбрали, вы останетесь лидерами во всем: в учебе, семье, будущей работе, достижении целей. У вас обязательно все получится, в добрый путь!» – напутствовал выпускников Евгений Наумов.

Вера Галушко отметила, что такие высокие результаты — это плод огромного труда не только самих учеников, но и их родителей и учителей. Она пожелала всем выпускникам удачи в поступлении в вузы мечты и выбора профессии, которая будет приносить радость.