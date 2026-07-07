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НовостиПроисшествия7 июля 2026 9:18

Энергетический массаж на миллион рублей: 67-летний житель Кубани пойдет под суд за очистку кармы

67-летний житель Белореченска обвиняется в выманивании денег за очистку кармы
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Дело передано в суд

Дело передано в суд

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Белореченске перед судом предстанет 67-летний мужчина, которого обвиняют в мошенничестве. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, мужчина обещал своей землячке очистить карму и исцелить от всех болезней, выманив у нее более 1 миллиона рублей.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник убедил женщину в эффективности своих энергетических массажей и других псевдомедицинских методик. На протяжении года потерпевшая передавала аферисту крупные суммы денег в надежде на избавление от недугов и улучшение своей судьбы. В общей сложности она лишилась более миллиона рублей.

В настоящее время уголовное дело, возбужденное по статье 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество), уже направлено в суд. Теперь мужчине грозит реальное лишение свободы на срок до 10 лет.

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