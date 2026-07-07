В Сочи завыли сирены из-за угрозы атаки БПЛА

В Сочи включили сирены Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Днем 7 июля в Сочи включили систему экстренного оповещения населения, а аэропорт снова закрыли в целях безопасности. Мэр города Андрей Прошунин сообщил об угрозе атаки беспилотных летательных аппаратов на территории курорта.

Власти призывают жителей и гостей города сохранять спокойствие и строго следовать инструкциям по безопасности.

Рекомендации для населения

Если вы находитесь дома:

- Не подходите к окнам.

- Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море.

- Если такой комнаты нет, используйте помещения без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Если вы находитесь на улице:

- Немедленно укройтесь в цокольном этаже ближайшего здания.

- Для укрытия подойдут подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.

Опасно использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов.

Если вы стали свидетелем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в социальных сетях любой информации, касающейся работы систем противовоздушной обороны, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб, средств защиты объектов.

«Сохраняйте спокойствие! Ждите отмены сигнала сразу, как обстановка в Сочи станет безопасной!» – призвал Прошунин.

Телефон оперативных служб: 112.