В Госдуме призвали внимательно следить за саммитом НАТО в Анкаре

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России необходимо пристально отслеживать ход саммита НАТО в Анкаре, чтобы оценивать планы вероятного противника, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Он подчеркнул важность укрепления Вооруженных сил РФ для оперативного отражения потенциальных угроз на любых стратегических направлениях.

В свою очередь, глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в беседе с RTVI призвал дождаться конкретных решений встречи, назвав при этом Североатлантический альянс долгосрочной угрозой стабильности.

Напомним, саммит блока проходит в Анкаре 7–8 июля. Ключевыми темами повестки станут подтверждение обязательств по коллективной обороне, выделение Украине финансовой помощи в размере 70 миллиардов евро на 2026 год, а также запланированные переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

Российские парламентарии отметили, что решения альянса потребуют от Москвы принятия адекватных оборонительных мер.