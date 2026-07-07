В Новороссийске запретили к ввозу почти 20 тонн зараженных абрикосов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Новороссийске запретили к ввозу почти 20 тонн зараженных абрикосов. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В пункт пропуска «Новороссийск» доставили из Турции 19,5 тонн абрикосов. Специалисты, проверив продукцию, обнаружили карантинный объект – западного цветочного трипса.

«Сотрудники Управления Россельхознадзора выдали владельцу груза уведомление о необходимости принятия мер в отношении зараженной подкарантинной продукции. Собственник принял решение о возврате продукции», – сообщили в ведомстве.