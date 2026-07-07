Более 10 тысяч бюджетных мест предлагают вузы Кубани в 2026 году Фото из архива КП

Более 10 тысяч бюджетных мест предлагают вузы Кубани в 2026 году. Об этом сообщили на совещании, посвященном приемной кампании в регионе.

«Вопреки мифам сегодня количество бюджетных мест выросло. К слову, с этого года закрепляется количество платных мест по каждому направлению. Вуз во время приема документов не может увеличивать их количество», – сказала вице-губернатор Елена Воробьева.

В настоящее время вузы увеличивают показатели по целевому обучению. Для студентов это становится гарантией трудоустройства. Количество целевых мест и распределение по специальностям размещено на сайте «Работа России».

Прием документов в кубанских вузах завершится 25 июля. Но в отдельных учреждениях даты могут отличаться. Поэтому абитуриентам рекомендуют уточнять их на сайте вуза либо в приемной комиссии.