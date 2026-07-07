Врио главы Крымского района назначен Александр Ниниев

Александр Ниниев Фото: администрация Крымского района

Временно исполняющим обязанности главы Крымского района назначен Александр Ниниев. Соответствующее постановление подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Александр Ниниев родился в 1992 году в Крымске. С 2015 по 2020 год был депутатом в Крымском районе. С 2018 по 2020 год возглавлял Крымское отделение «Молодой Гвардии Единой России».

C 2018 по 2020 год занимал должность председателя комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Совета молодых депутатов региона. В это же время стал наставником межнациональных и межконфессиональных направлений «Кубсомола».

До назначения врио Крымского района Александр Ниниев был главой Южного сельского поселения.