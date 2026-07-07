В РФ разрешили выпуск бензина «Евро-3»: эксперты оценили риски для двигателей

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В России до конца года продлили разрешение на выпуск бензина стандарта «Евро-3», также рассматривается допуск «Евро-2» до лета 2027 года. Эксперты, опрошенные интернет-порталом «Кубань 24», предупреждают, что такое горючее содержит избыток серы, опасной для современных двигателей.

По словам представителя транспортной компании Леонида Балова, сера при сгорании образует кислоты, вызывающие коррозию цилиндров, нагар на клапанах и быстрое старение моторного масла. Больше всего рискуют владельцы новых и турбированных машин. Чтобы уберечь мотор, специалист советует вдвое сократить интервал замены масла, использовать очистители топливной системы и заправляться только на крупных сетевых АЗС.

Директор СТО «Гараж» Павел Рябцев добавил, что при использовании низких стандартов топлива необходимо чаще менять свечи зажигания. Для автомобилей моложе 2015 года эксперт допускает программную перепрошивку блока управления под нормы «Евро-2».