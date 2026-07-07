Фото: Оксана КАДОЧНИКОВА

По данным на 13:00 7 июля, в Новороссийске розничную продажу топлива осуществляют 14 автозаправочных станций. На всех работающих объектах по решению владельцев введены количественные ограничения: горючее отпускается только напрямую в баки транспортных средств в объеме не более 20, 30 или 60 литров на одну машину, сообщили в муниципальных службах города.

Где заправиться в Новороссийске 7 июля 2026 года

На текущий момент высокооктановый бензин АИ-100 полностью отсутствует в рознице. Марка АИ-95 доступна на 5 АЗС, АИ-92 — на 7, а дизельное топливо можно приобрести на 11 заправках. На заправках сетей «Роснефть» и «Лукойл» в Цемдолине, Верхнебаканском и станице Раевской отпуск идет исключительно по корпоративным картам, обычным водителям туда ехать не советуют. Еще 17 станций города временно закрыты.

Власти просят горожан не покупать топливо впрок для исключения очередей.