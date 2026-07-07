Более половины работающих краснодарцев регулярно трудятся сверхурочно

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Более половины работающих жителей Краснодара (51%) регулярно сталкиваются со сверхурочной нагрузкой, в то время как лишь каждый третий укладывается в установленную норму времени. Об этом сообщает «Бизнес ФМ Краснодар» со ссылкой на данные исследования сервиса SuperJob.

В среднем переработки увеличивают рабочее время горожан на 26% в месяц. Представитель SuperJob Юлия Моторыкина отметила, что чаще всего сверхурочно трудятся курьеры, водители, сотрудники складов, а также медсёстры, врачи и воспитатели. Психолог Галина Белогрудова объясняет это логистической нагрузкой из-за популярности маркетплейсов и стремлением молодых специалистов продемонстрировать лояльность руководству. Кроме того, прослеживается связь с уровнем дохода: среди специалистов с зарплатой от 150 тысяч рублей доля перерабатывающих достигает 60%.

Исследование опубликовано в преддверии вступления в силу нового закона. С 1 сентября 2026 года максимальный годовой лимит сверхурочной работы в России вырастет со 120 до 240 часов при наличии коллективного договора.