На Кубани фермер получил субсидии под видом строительства теплиц для овощей

Суд назначил условный срок Фото из архива КП

В Тбилисском районе вынесли приговор фермеру за мошенничество с субсидиями. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

В 2022 и 2023 годах индивидуальный предприниматель и глава крестьянского фермерского хозяйства похитил бюджетные субсидии. Деньги он получал под видом строительства теплиц для выращивания овощей.

Фермер купил подложные накладные и кассовые чеки. Документы он представил в администрацию Тбилисского района, чем подтвердил якобы понесенные расходы. В 2022 году предпринимателю компенсировали более 1,6 млн рублей, а в 2023 году – 349 тысяч рублей.

На самом деле строительные материалы фермер не покупал. А бюджетные деньги потратил по своему усмотрению. Ущерб администрации составил 1 994 440 рублей.

Суд назначил фермеру пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Деньги администрации он обязан вернуть.