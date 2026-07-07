«Наследство – рыжему коту!»: пенсионер из Ростова пытался обеспечить будущее своему питомцу

Пенсионер юридически защитил своего рыжего любимца Фото: Наталия КОЖЕВНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

72 летний Владимир Геннадьевич из Ростова на Дону хотел обеспечить безбедное будущее своему любимцу – рыжему коту Барсику. Он пришел к нотариусу, чтобы завещать шерстяному другу квартиру, машину и деньги со счета. Но реализовать этот план оказалось невозможно: по закону животное не может быть наследником.

Для ростовчанина Барсик стал настоящей семьей. Четыре года назад, после смерти супруги Нины, в жизни пенсионера наступила полоса одиночества: дети редко навещают отца, а пустота в квартире стала почти невыносимой.

Кота он нашел случайно. Осенью 2023 года во время сильного дождя услышал писк на лестничной клетке и обнаружил под батареей промокшего котенка. Сначала мужчина хотел лишь обогреть и накормить малыша, а утром выпустить на улицу. Но расстаться с ним так и не смог: котенок забрался к нему на кровать и уснул на плече.

С тех пор Барсик стал для пенсионера главным утешением. Владимир Геннадьевич признается, что только мурчание кота помогает ему справляться с одиночеством и скачками давления. Недавно у мужчины случился приступ, пришлось вызывать скорую. Именно после этого он всерьез задумался о судьбе Барсика: испугался, что после его смерти родственники просто выставят кота за дверь.

В нотариальной конторе идея завещать имущество коту вызвала недоумение, но специалист не оставил пенсионера в растерянности и подсказал законный способ защитить любимца. Как объяснила ростовский юрист Татьяна Руденко, по закону животное считается имуществом, поэтому напрямую передать ему недвижимость нельзя.

«В документе можно прописать так называемое завещательное возложение. То есть наследники получат квартиру и все остальное только в том случае, если возьмут на себя обязанность ухаживать за Барсиком. Они должны будут кормить его, лечить и содержать в тепле до конца его дней», – цитирует юриста «КП-Ростов-на-Дону».

Контролировать исполнение последней воли владельца может душеприказчик. Владимир Геннадьевич выбрал на эту роль своего давнего соседа по лестничной клетке. Если дети пенсионера нарушат условия завещания и откажутся ухаживать за Барсиком, они рискуют лишиться всего наследства.