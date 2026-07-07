Эдуард Сперцян перешел из «Краснодара» в «Аль-Ахли» Фото: пресс-служба ФК «Краснодар»

ФК «Краснодар» официально объявил об уходе капитана команды Эдуарда Сперцяна. Полузащитник продолжит карьеру в саудовском клубе Аль-Ахли.

Эдо является одним из самых успешных воспитанников академии «быков». За основную команду он провел 185 матчей, забил 58 мячей и отдал 44 результативные передачи, набрав 102 очка по системе «гол + пас». По количеству забитых мячей полузащитник занимает второе место в истории клуба. На

В сезоне-2024/25 Эдуард в статусе капитана помог «быкам» впервые завоевать чемпионский титул. Год спустя он стал лучшим ассистентом Российской премьер-лиги, оформив 16 голевых передач, а также возглавил список самых результативных игроков чемпионата с 29 очками по системе «гол + пас» (13 голов и 16 передач).

Сперцян прошел весь путь от игрока академии, до одного из лучших игроков РПЛ в стане «быков». Вместе с черно-зелеными выступал в еврокубках, играл в финале Суперкубка страны и взял чемпионский титул.

«Спасибо за все, капитан! Удачи на новом этапе карьеры», - поблагодарили футболиста в клубе за годы выступлений за «Краснодар»

По данным инсайдеров, «Аль-Ахли» подписали игрока за 25 млн евро с годовым окладом в 4 млн.