Более 600 медиков привлекли в больницы Кубани с начала года Фото из архива КП

Более 600 медиков привлекли в больницы Кубани с начала 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Всего в медучреждениях края трудятся почти 20 тысяч врачей и более 36 тысяч медработников среднего звена. Чтобы решить проблему дефицита кадров, действуют федеральные, краевые программы и инициатив муниципалитетов. Они направлены на поддержку специалистов.

«В числе краевых – компенсация затрат за съем жилья, расходов на оплату коммунальных платежей, выплата в 1 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке. Благодаря комплексной работе удалось добиться положительной динамики», – сказал министр здравоохранения региона Владимир Крушельницкий.

Краснодарский край участвует и в федеральной программе «Земский доктор/фельдшер». Врачи могут получить компенсационную выплату в размере от 1 до 1,5 млн рублей, медработники среднего звена – от 500 до 750 тысяч рублей. Средства распределяются по усмотрению самого специалиста. Но со дня заключения трудового договора ему необходимо проработать в больнице пять лет.

В муниципалитетах при трудоустройстве врачам доступна единовременная выплата. Например, в Лабинском районе это 1 млн рублей, в Геленджике – 1 млн рублей врачам и 500 тысяч средним медработникам. В Новороссийске выплачивают от 300 до 500 тысяч рублей, в Темрюкском и Курганинском районах – по 500 тысяч рублей, в Армавире, Красноармейском и Павловском района – по 200 тысяч рублей.

Кроме того, работникам бюджетных учреждений предоставляют места в детсадах края в первую очередь. А в Кореновском районе студентам медицинских вузов и колледжей ежемесячно выплачивает стипендию в 10 тысяч рублей. В муниципалитетах также предоставляют служебное жилье и частично компенсируют траты за наем жилья.