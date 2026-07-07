В Динском районе в ДТП попали пять автомобилей. Авария произошла на трассе М-4 «Дон» утром 7 июля.
Предварительно, 35-летний водитель КамАЗа не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем Chevrolet, после чего легковушка врезалась в Hyundai. Корейский автомобиль наехал на металлическое ограждение и опору ЛЭП.
КамАЗ в это время продолжил движение и столкнулся еще с двумя автомобилями – KIA и ГАЗ.
«В результате ДТП пострадали водители Chevrolet и KIA. Проводится проверка», – сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Краснодарскому краю.