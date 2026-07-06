Эксперт моды Иван Кайнар рассказал, что носить в жару на Кубани

Фото: Иван МАКЕЕВ

В жаркую погоду ключевым аспектом при выборе одежды является сочетание стиля и комфорта. Эксперт моды Иван Кайнар рассказал kuban.aif.ru, как правильно формировать летний гардероб, чтобы избежать дискомфорта и выглядеть актуально.

По мнению специалиста, в летний зной следует полностью отказаться от синтетических материалов и плотных облегающих вещей. Наиболее функциональным и стильным решением он назвал льняной костюм свободного кроя. Такой ансамбль может быть дополнен шортами-бермудами или широкими брюками. Кайнар подчеркнул, что летом важна не многослойность, а фактура ткани и свободная посадка одежды.

Дополнить образ и придать ему завершенность помогут крупные аксессуары, например, соломенная сумка или деревянные браслеты, которые создают ощущение воздушности и собранности одновременно.