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НовостиОбщество6 июля 2026 14:30

Эксперт моды Иван Кайнар рассказал, что носить в жару на Кубани

Льняной оверсайз и соломенные сумки: главные тренды лета от эксперта моды на Кубани
Ева МУР
Фото: Иван МАКЕЕВ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В жаркую погоду ключевым аспектом при выборе одежды является сочетание стиля и комфорта. Эксперт моды Иван Кайнар рассказал kuban.aif.ru, как правильно формировать летний гардероб, чтобы избежать дискомфорта и выглядеть актуально.

По мнению специалиста, в летний зной следует полностью отказаться от синтетических материалов и плотных облегающих вещей. Наиболее функциональным и стильным решением он назвал льняной костюм свободного кроя. Такой ансамбль может быть дополнен шортами-бермудами или широкими брюками. Кайнар подчеркнул, что летом важна не многослойность, а фактура ткани и свободная посадка одежды.

Дополнить образ и придать ему завершенность помогут крупные аксессуары, например, соломенная сумка или деревянные браслеты, которые создают ощущение воздушности и собранности одновременно.