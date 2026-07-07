Обстановка в аэропорту Геленджика Фото: пресс-служба воздушной гавани

Три следовавших в Геленджик самолета отправили на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Самолеты направлены в Краснодар, Минеральные Воды и Грозный.

Всего на прилет задерживается четыре рейса – из Москвы и Санкт-Петербурга. По решению перевозчиков два перелета в Геленджик отменены. Это рейсы из Москвы и Уфы.

«С пассажирами в терминале работают представители авиакомпаний и сотрудники службы организации перевозок аэропорта Геленджик», – сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Напомним, аэропорт Геленджика остается закрытым. Воздушная гавань приостановила работу утром 7 июля.

По обновленной информации, временные ограничения в аэропорту Геленджика сняли в 16:23.